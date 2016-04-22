Украина успешно испытала ракету тактического назначения
Очередные испытания ракеты тактического назначения подтверждают возможность украинской оборонной промышленности развиваться.
"Украинская оборонная промышленность продолжает работать над созданием ракеты тактического назначения по заказу Министерства обороны. На сегодня, одна из главных задач заключается в том, чтобы улучшить тактико-технические характеристики этого изделия, а также обеспечить полностью замкнутый цикл его производства в Украине", - цитирует первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского пресс-служба СНБО.
Читайте такжеУкраинским военным передали первую партию экспериментального снайперского оружия (фото)
По его словам, проведенные очередные испытания подтверждают возможность украинской оборонной промышленности развиваться и совершенствовать имеющиеся технологии в тесном сотрудничестве с научными учреждениями.