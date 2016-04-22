Украина успешно испытала ракету тактического назначения

"Украинская оборонная промышленность продолжает работать над созданием ракеты тактического назначения по заказу Министерства обороны. На сегодня, одна из главных задач заключается в том, чтобы улучшить тактико-технические характеристики этого изделия, а также обеспечить полностью замкнутый цикл его производства в Украине", - цитирует первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского пресс-служба СНБО.

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По его словам, проведенные очередные испытания подтверждают возможность украинской оборонной промышленности развиваться и совершенствовать имеющиеся технологии в тесном сотрудничестве с научными учреждениями.