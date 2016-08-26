В пятницу оккупанты уже 27 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"На Луганском направлении сутки началась с массированного артиллерийского удара по Крымскому. Здесь враг выпустил более полусотни снарядов калибра 122 миллиметра», - говорится в сообщении.

Золотое противник обстреливал из пулеметов, а в Новозвановке открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

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На Мариупольском направлении чаще всего режим прекращения огня нарушался в Красногоровке, где противник бил по опорным пунктам ВСУ из минометов калибра 120 и 82 миллиметра.

Кроме этого, под плотный огонь из минометов калибра 120 миллиметров попали украинские бойцы в Тарамчуке, Широкино и Лебединском. В Водяном оккупанты использовали минометы калибра 82 миллиметра, а в Березовом – автоматические станковые гранатометы.

Во второй половине дня провокации с применением стрелкового оружия продолжались в Широкино и Марьинке, в Марьинке к тому же зафиксирован снайперский огонь.

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На Донецком направлении продолжаются минометные обстрелы укреплений ВСУ, расположенных в Авдеевке, Зайцево и Песках.

Вблизи Луганского враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, к тому же на этом участке Светлодарской дуги зафиксирована деятельность боевых машин пехоты.