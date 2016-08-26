Геращенко озвучила требование Украины в Минске для возвращения контроля над границей

Об этом заявила представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает 112 Украина.

Как отметила Геращенко, по мнению украинской стороны, если удастся достичь прогресса в вопросах безопасности и гуманитарных вопросах, то это создаст серьезные предпосылки для продвижения в следующих пунктах Минских соглашений, ключевым из которых является вопрос контроля над украинско-российской границей в Донецкой и Луганской областях.

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В этой связи она отмечает необходимость закрытия неконтролируемого Украиной участка государственной границы с РФ на оккупированной части Донбасса. Поэтому, по ее словам, закрытие 400 км участка границы на востоке Украины является принципиальным вопросом для Украины.

"И поэтому так серьезно весь этот год мы боремся за то, чтобы в рамках минских групп была создана пятая подгруппа по вопросу о возвращении контроля над границей, а также по допуску, уже сегодня... допуска ОБСЕ к этой неконтролируемой территории украинско-российской границы для того, чтобы наша международная нейтральная организация (наблюдатели ОБСЕ - УНИАН) могла это контролировать, что там происходит, что туда завозят, кто там хозяйничает, и как так происходит, что сегодня Донбасс стал территорией для испытания новейшего оружия?" - заявила Геращенко.