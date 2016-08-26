В результате очередного обстрела КПВВ "Марьинка" ранен мирный житель
В результате обстрела боевиками контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка» в Донецкой области получил ранения мирный житель, который ожидал оформления.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
По информации ведомства, около 13:00 боевики вновь открыли огонь по КПВВ «Марьинка» по направлению из поселка Александровка, что на неподконтрольной украинской власти территории, используя стрелковое оружие.
«Выпущенная врагом пуля попала в один из автомобилей, в котором находился мужчина. В результате этого наш соотечественник получил касательное ранение спины», - говорится в сообщении.
Пограничники вызвали карету скорой помощи и оказали первую медицинскую помощь.
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В ГПСУ проинформировали, что из-за обстрела ради безопасности других участников движения были прекращены пропускные операции на КПВВ.
На данный момент, как сообщил в эфире телеканала «112 Украина» спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, работа пункта пропуска восстановлена.
"После того, как мы убедились, что опасности для мирных жителей нет, пропуск был восстановлен. КПВВ работает в штатном режиме, есть возможность пересекать линию разграничения", - сказал он.
Напомним, вчера вечером боевики в очередной раз обстреляли КПВВ «Марьинка».