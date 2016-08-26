Геращенко заявила о готовности Украины к компромиссам в гуманитарном блоке Минских соглашений

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает 112 Украина.

"В гуманитарном блоке минских соглашений мы готовы к компромиссам ради двух целей: первое – освобождение всех заложников, второе – беспрепятственный доступ гуманитарных международных миссий на всю территорию конфликта", - отметила она.

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При этом Геращенко уточнила, что Украина согласна искать правовые механизмы для изменения меры пресечения сторонникам так называемых "ДНР/ЛНР" и возможности их на обмена людей, которых держат в заложниках боевики. "В тех случаях, где закон позволяет, мы идем на то, чтобы искать правовые механизмы, как для людей изменить меру пресечения, как их передать для того, что освободить наших людей", - сказала она.

По словам Геращенко, за год, с июня 2015 года до сегодняшнего дня, правительству удалось освободить около 80 украинцев.