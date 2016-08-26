За сутки в зоне АТО один военный погиб, двое ранены

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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“За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский военнослужащий погиб, два получили ранения. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего воина”, - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения на Донбассе.