СБУ рассматривает Савченко в качестве союзника по освобождению пленных на Донбассе

Об этом заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит, передает "112 Украина".

Тандит заявил, что СБУ контактирует с Савченко, в частности, по данному вопросу проводились встречи между нардепом и главой ведомства Василием Грицаком.

"Мы рассматриваем Надежду Савченко, народного депутата, героя Украины, как нашего союзника. Мы надеемся, что она будет использовать свой потенциал глубже, больше. Я радуюсь, что она делает заявление, что она готова нам помогать. Уверен, что на международном уровне она может сделать гораздо больше. Что касается переговоров в Донецке и Луганске, мы открыты на любые возможности, на всех, кто желает нам помочь, главное, чтобы политики не использовали тему освобождения заложников в своих корыстных целях", - отметил советник главы ведомства.

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"Она (Надежда Савченко - Ред.) контактирует с СБУ на высшем уровне, с ней не раз встречался Василий Грицак, она несколько раз встречалась с президентом. Главное, чтобы ее не использовали враги Украины и не спекулировали на страданиях людей. Очень важно не встречаться, а забирать и освобождать заложников", - сказал Тандит.

Ранее Савченко предложила, чтобы переговоры по обмену пленными вели Марина Порошенко и Оксана Марченко.