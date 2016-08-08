Савченко хочет, чтобы переговоры с террористами от имени Украины вела жена кума Путина

Народный депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко предложила, чтобы переговоры по обмену пленных с боевиками от имени Украины вела жена президента Петра Порошенко Марина Порошенко и супруга кума Путина и экс-главы АП времен Кучмы Виктора Медведчука Оксана Марченко. Об этом она заявила во время митинга под Администрацией президента, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Предложила, чтобы первая леди (Марина Порошенко - ред.) и Оксана Марченко (супруга Виктора Медведчука. - Ред.) как женщины, если мужчины не могут договорится, вели также этот проект по переговорам (Об освобождении пленных - Ред.). Точно так же на это не отреагировали. Сказали, что президент единственный переговорщик. Я хочу вам сказать, пока у нас будет централизация власти, и централизация обмена военнопленными, а также политических заложников, которые сидят в России, то это дело будет проходить очень долго", - заявила Савченко.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня Савченко рассказала, что существует договоренность насчет обмена пленных на Донбассе в формате двух на двух.