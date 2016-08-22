В Луганской области из-за взрыва неизвестного предмета ранены трое, в том числе 2 детей
В Станично-Луганском районе Луганской области из-за взрыва неизвестного предмета получили ранения 3 человека, в том числе двое несовершеннолетних.
Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Луганской области, в Станично-Луганский отдела полиции поступила информация о том, что 20 августа около 22.30 в Петровскую районную больницу с минно-взрывными травмами разной степени доставлены трое жителей села Сотенное (бывшее Червоный Жовтень) Станично-Луганского района (2004, 1999 и 1976 годов рождения).
Читайте такжеВ Марьинке из-за попадания снаряда в дом ранены двое детей
В ходе проведения проверки установлено, что указанные телесные повреждения последние получили 20 августа в результате взрыва предмета цилиндрической формы с веществом ярко-желтого цвета, который молодой парень поджег и бросил на пол в помещении заброшенного магазина (ул. Кирова с. Красный Октябрь).
Также установлено, что указанный предмет он нашел около двух недель назад на песчаном карьере на окраине села.
Данный факт зарегистрирован.