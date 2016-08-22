В Луганской области из-за взрыва неизвестного предмета ранены трое, в том числе 2 детей

12:19, 22 августа 2016
Война
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В Станично-Луганском районе Луганской области из-за взрыва неизвестного предмета получили ранения 3 человека, в том числе двое несовершеннолетних.

Станица Луганская / joinfo.ua

Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Луганской области, в Станично-Луганский отдела полиции поступила информация о том, что 20 августа около 22.30 в Петровскую районную больницу с минно-взрывными травмами разной степени доставлены трое жителей села Сотенное (бывшее Червоный Жовтень) Станично-Луганского района (2004, 1999 и 1976 годов рождения).

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В ходе проведения проверки установлено, что указанные телесные повреждения последние получили 20 августа в результате взрыва предмета цилиндрической формы с веществом ярко-желтого цвета, который молодой парень поджег и бросил на пол в помещении заброшенного магазина (ул. Кирова с. Красный Октябрь).

Также установлено, что указанный предмет он нашел около двух недель назад на песчаном карьере на окраине села.

Данный факт зарегистрирован.

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