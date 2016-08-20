СЦКК: ватажки "ДНР/ЛНР" усіма доступними способами підтримують ескалацію конфлікту на Донбасі

Про це на сторінці прес-центру штабу АТО повідомив прес-офіцер української сторони СЦКК підполковник Вадим Бакай.

Він зазначив, що у першій половині серпня вздовж лінії розмежування сторін на Донбасі спостерігається тенденція до суттєвого загострення ситуації. Про це свідчать щоденні чисельні факти порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань ОРДЛО, які фіксуються спостерігачами української сторони СЦКК.

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Зокрема, впродовж останніх двох тижнів українською стороною Спільного центру були задокументовані факти застосування НЗФ переносних реактивних систем "Град-П", гранатометів РПГ-27 "Таволга", запалювальних боєприпасів та боєприпасів підвищеної могутності, більша частина яких спрямовується на житлові квартали та домівки мирних мешканців українських міст, містечок та селищ.

Від систематичних обстрілів потерпають Мар’їнка, Красногорівка, Торецьк, Майорськ та інші населені пункти, зауважили у прес-центрі АТО.

"Поряд зі збройними провокаціями, "керівники" ОРДО/ОРЛО вдаються до тиражування інформаційних фальшивок, спрямованих на дискредитацію ЗС України. Зокрема, останніми днями засоби масової інформації ОРДО/ОРЛО широко розповсюджують інформаційні повідомлення, у яких описуються "кричущі факти" порушення режиму припинення вогню з боку Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Наведені українською стороною СЦКК свідоцтва, а також наявна у української сторони інформація щодо інших фактів контрпродуктивної діяльності "керівництва" ОРДО/ОРЛО, є "яскравим підтвердженням їх реальних намірів і у подальшому за будь-яку ціну підтримувати ескалацію конфлікту на Донбасі", - підкреслюється у повідомленні.