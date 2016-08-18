Боевики на мариупольском направлении из артиллерии обстреляли ряд позиций сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. «На Донецком направлении враг выпустил более двухсот смертоносных снарядов. Под вражеским обстрелом из 122-мм артиллерии попали Луганское и Ленинское, 152-й калибр противник применил по позициям в Троицком и трижды - по Семигорью. Огню из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противостояли украинские воины на участке Торецк - Авдеевка. В Новоселовке, Новгородской и Верхнеторецком враг, к тому же, применил БМП, а в Троицком - танк», - говорится в сообщении.

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На Мариупольском направлении еще до рассвета российские оккупанты обстреляли опорные пункты сил АТО в Мирном, применив артиллерию 122-го калибра. Марьинка, Павлополь и Красногоровка были обстреляны из минометов и гранатометов, а позиции в Новогригорьевке - из стрелкового оружия.

Кроме того, по данным штаба АТО, снова произошло боевое столкновение с применением стрелкового оружия и ГП-25 в районе Богдановки, где украинские бойцы отбили врага.

На Луганском направлении под артиллерийский огонь калибра 122 мм попали Новозвановка и Калиново-Попасная. По позициям в Золотом велся прицельный огонь из 120-мм миномета и автоматического станкового гранатомета. Вблизи Новоалександровки и Новотроицкого враг открывал в основном гранатометный огонь.