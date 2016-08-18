Тымчук рассказал о демографической ситуации в "ДНР"

11:57, 18 августа 2016
Война
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В оккупированных районах Донецкой области боевики фиксируют высокий уровень смертности.

facebook.com/ato.news

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"По данным "главного управления статистики ДНР", по состоянию на начало августа текущего года численность постоянного населения "республики" составляет 2 млн 317 тыс. лиц. В докладной записке руководству "ДНР" демографическая ситуация на оккупированной территории определяется как сложная. По показателю рождаемости за истекший период 2016 года 4,6 на 1000 чел. населения, остается высоким уровень смертности - 15,1 на 1000 чел. населения", - говорится в сообщении.

Кроме того, как рассказал Тымчук, на территории "ДНР" при финансовой и организационной поддержке российских "кураторов" открыли представительство межрегиональной общественной организации "Союз десантников" (всероссийское объединение ветеранов десантных войск ВС РФ), руководителем которой избран гражданин РФ С. Шамберин.

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