Боевики обстреляли 5-этажку и комбикормовый завод в Марьинке (фото)

Об этом говорится в сообщении пресс-офицера украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня на Донбассе Вадима Бакая на странице пресс-центра АТО в Facebook.

На этот раз нарушители режима прекращения огня со стороны так называемой "ДНР", кроме минометов и гранатометов различных систем, использовали и более мощное вооружение.

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"Артиллерийские снаряды калибром 122 миллиметра проверяли на прочность многоэтажку по улице Заводской и объекты комбикормового завода в окрестностях города. Огонь по населенному пункту снова велся с направления Петровского района Донецка (Трудовського)", - сказано в сообщении.

В результате попадания в пятиэтажку артиллерийского снаряда значительным разрушеним подверглась квартира на четвертом этаже.

Военнослужащие украинской стороны СЦКК зафиксировали в кирпичном стене толщиной 75 сантиметров дыру размером 108 сантиметров в высоту и 77 в ширину. Взрывная волна и осколки разрушили жилую комнату. Повреждениям также подверглись и смежные квартиры и соседние дома.

А на территории комбикормового завода, расположенного в окрестностях города, наблюдатели СЦКК нашли более 10 мест попадания артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра, которые повредили металлическую башню и промышленные сооружения.

Пострадавших в результате обстрела нет.

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Материалы фотофиксации фактов грубого нарушения Минских договоренностей со стороны НЗФ переданы представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"В средствах массовой информации много публикуется информации о том, что Марьинка уже длительное время страдает от многочисленных обстрелов. Складывается впечатление, что боевики ОРДО сознательно разрушают город и промышленные объекты, чтобы сеять беспорядок и панику среди мирного населения. Ведь "руководство" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также их кураторы, не заинтересованы в прекращении огня и восстановлении инфраструктуры Донбасса", - подчеркивает Бакай.