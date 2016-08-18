Вечером боевики нарастили интенсивность обстрелов в зоне АТО - штаб

Об этом в эфире телеканала 112 Украина начальник пресс-центра штаба АТО Вячеслав Петровский.

"На Донецком направлении обстановка остается сложной, но контролируемой. На Мариупольском направлении снова выросла боевая активность врага. После 18:00 на Донецком направлении мы зафиксировали выстрелы из тяжелого оружия 122-мм калибра, в течение суток в этом направлении враг выпустил 118 снарядов из такого оружия. В Авдеевке, после 18:00, мы зафиксировали 65 снарядов", - заявил Петровский.

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По его словам, активизация таких обстрелов со стороны боевиков, которая наблюдается в зоне АТО в последние дни, заставляет украинские войска быть в боевой готовности.

"Полномасштабное наступление мы не наблюдаем", - отметил Петровский.

Ранее УНИАН сообщал, что российские оккупанты наращивают количество обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В частности, в течение минувшего дня, 17 августа, зафиксировано 45 обстрелов украинских опорных пунктов, из них 5 - из тяжелой артиллерии.