Боевики утром обстреляли пост пограничников "Майорск"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службе Украины, обстрел произошел в 4 часа утра со стороны н.п. Горловка, что на неподконтрольной Украине территории.

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Боевики применили минометы. Мины разорвались перед и за контрольным постом. По данным ГПСУ, в результате обстрела пострадавших нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Напомним, что в субботу "Майорск" также обстреливали со стороны Горловки.