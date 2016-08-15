Боевики утром обстреляли пост пограничников "Майорск"
11:45, 15 августа 2016Война
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Боевики утром обстреляли контрольный пост "Майорск", где несут службу пограничники совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины.
Боевики обстреляли пост пограничников "Майорск" / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службе Украины, обстрел произошел в 4 часа утра со стороны н.п. Горловка, что на неподконтрольной Украине территории.
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Боевики применили минометы. Мины разорвались перед и за контрольным постом. По данным ГПСУ, в результате обстрела пострадавших нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.
Напомним, что в субботу "Майорск" также обстреливали со стороны Горловки.
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