В Зайцево мина боевиков разрушила жилой дом

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. «Военнослужащие украинской стороны СЦКК в Зайцево зафиксировали прямое попадание в частный дом 82-мм мины по улице Мануильского. В результате взрыва в здании значительно повреждена крыша, пробит потолок и пол», - говорится в сообщении.

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При этом в штабе отмечают, что боевики незаконных вооруженных формирований ОРДО постоянно обстреливают Зайцево из различных систем оружия.

Подчеркивается, что все факты нарушения режима прекращения огня и использования вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями, наблюдатели украинской стороны СЦКК задокументировали и передали соответствующие материалы представителям СММ ОБСЕ.