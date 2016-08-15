Россиянин пытался вывезти из Украины детали для военных самолетов - СБУ

Гражданина Российской Федерации, который пытался незаконно вывезти из Украины товары военного назначения, задержали сотрудники СБУ на узловой железнодорожной станции Юго-Западной железной дороге «Хутор-Михайловский» в Сумской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ. Согласно экспертным заключениям, злоумышленник пытался вывезти составляющие части бортовых систем военных самолетов Миг-29, СУ-27 и вертолетов Ми-8, Ми-24 различных модификаций. Разрешительных документов Госслужбы экспортного контроля у задержанного не оказалось, говорится в сообщении. Читайте такжеВ районе АТО задержали бывшего милиционера за отмывание свыше 50 миллионов гривен Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса ("нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю"). Злоумышленник уведомлен о подозрении. Продолжается следствие.

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