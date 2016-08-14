Боевики обстреляли пост пограничников "Майорск"

Обстрел КП «Майорск» был осуществлено со стороны Горловки на Донетчине. Об этом УНИАН сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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«Вчера вечером на Донбассе со стороны н.п. Горловка незаконные вооруженные формирования осуществили обстрел контрольного поста «Майорськ». Пострадавших нет. Пограничники в ответ огонь не открывали». - говорится в сообщении.

В зоне проведения АТО зафиксировано 2 беспилотных летательных аппарата.

В то же время случаев нарушения правил перемещения грузов через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения сотрудники Госпогранслужбы не зафиксировали.