Боевики обстреляли пост пограничников "Майорск"
17:25, 14 августа 2016Война
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Боевики 13 августа вечером обстреляли контрольный пост "Майорск", где несут службу украинские пограничники.
REUTERS
Обстрел КП «Майорск» был осуществлено со стороны Горловки на Донетчине. Об этом УНИАН сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
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«Вчера вечером на Донбассе со стороны н.п. Горловка незаконные вооруженные формирования осуществили обстрел контрольного поста «Майорськ». Пострадавших нет. Пограничники в ответ огонь не открывали». - говорится в сообщении.
В зоне проведения АТО зафиксировано 2 беспилотных летательных аппарата.
В то же время случаев нарушения правил перемещения грузов через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения сотрудники Госпогранслужбы не зафиксировали.
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