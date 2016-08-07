В "генпрокуратуре ЛНР" рассказали о расследовании покушения на Плотницкого

Как сообщает сеператистский ресурс ЛуганскИнформЦентр, об этом сегодня на брифинге заявил представитель ведомства Александр Александров.

Он напомнил, что 6 августа около 8.00 Плотницкий вместе с охраной двигался на автомобиле по улице Кулибина. После поворота на улицу Ватутина машина остановилась на красный сигнал светофора, в этот момент злоумышленники привели в действие мощное взрывное устройство направленного действия.

"Оно было закреплено на электрическом столбе перед светофором", - уточнил Александров.

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По его словам, сразу в день покушения «генеральный прокурор «ЛНР» дал указание возбудить уголовное дело по статьям «посягательство на жизнь государственного деятеля» и «покушение на жизнь двух и более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору».

Злоумышленникам, которых в настоящий момент разыскивают сотрудники «правоохранительных органов республики», грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«В настоящее время по уголовному делу выдвинуты и отрабатываются несколько версий, но одной из приоритетных является работа украинских диверсионных групп. Это основная версия», - отметил Александров.

«Во избежание распространения дезинформации особо хочу отметить, что состояние главы «республики» в настоящее время удовлетворительное, его жизни и здоровью, а также здоровью лиц, которые пострадали с ним в результате преступных действий, ничего не угрожает», - констатировал он.

Как сообщал УНИАН, утром 6 августа в Луганске подорвали машину главаря «ЛНР».

Спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что украинская сторона не причастна к покушению на Плотницкого.