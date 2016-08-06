Покушение на Плотницкого: у боевиков "ЛНР" сообщают о тяжелом состоянии их лидера

10:57, 06 августа 2016
Война
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Глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий сегодня утром получил ранения в результате мощного взрыва, который произошел рядом с его автомобилем. 

Боевики заявляют о тяжелом ранении Плотницкого / Фото ghall.com.ua

Об этом сообщает подконтрольный террористам ЛНР "Луганский информационный центр".

Сообщается, что Плотницкий госпитализирован в одну из луганских больниц.

Взрыв произошел в Луганске на пересечении улиц Карпинского и Ватутина. При взрыве также получили ранения несколько человек, повреждены фасады прилегающих зданий, заявляют в "ЛНР".

В свою очередь один из самых активных сторонников "русского мира", экс-регионал Олег Царев заявляет, что состояние Плотницкого тяжелое, и винит в произошедшем "украинских диверсантов".

Как сообщал УНИАН, о взрыве в авто Плотницкого стало известно утром 6 августа из российских СМИ. Тогда сообщалось о двух раненых, однако не указывалось, есть ли в их числе Плотницкий.

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