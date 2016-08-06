Покушение на Плотницкого: у боевиков "ЛНР" сообщают о тяжелом состоянии их лидера
Глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий сегодня утром получил ранения в результате мощного взрыва, который произошел рядом с его автомобилем.
Об этом сообщает подконтрольный террористам ЛНР "Луганский информационный центр".
Сообщается, что Плотницкий госпитализирован в одну из луганских больниц.
Взрыв произошел в Луганске на пересечении улиц Карпинского и Ватутина. При взрыве также получили ранения несколько человек, повреждены фасады прилегающих зданий, заявляют в "ЛНР".
В свою очередь один из самых активных сторонников "русского мира", экс-регионал Олег Царев заявляет, что состояние Плотницкого тяжелое, и винит в произошедшем "украинских диверсантов".
Лидер ЛНР Игорь Плотницкий в тяжёлом состоянии находится в больнице. Машина попала под направленный взрыв большой силы. Основная версия ДРГУ— Олег Царев (@OlegTsarov) August 6, 2016
Как сообщал УНИАН, о взрыве в авто Плотницкого стало известно утром 6 августа из российских СМИ. Тогда сообщалось о двух раненых, однако не указывалось, есть ли в их числе Плотницкий.