Покушение на Плотницкого: у боевиков "ЛНР" сообщают о тяжелом состоянии их лидера

Об этом сообщает подконтрольный террористам ЛНР "Луганский информационный центр".

Сообщается, что Плотницкий госпитализирован в одну из луганских больниц.

Взрыв произошел в Луганске на пересечении улиц Карпинского и Ватутина. При взрыве также получили ранения несколько человек, повреждены фасады прилегающих зданий, заявляют в "ЛНР".

В свою очередь один из самых активных сторонников "русского мира", экс-регионал Олег Царев заявляет, что состояние Плотницкого тяжелое, и винит в произошедшем "украинских диверсантов".

Лидер ЛНР Игорь Плотницкий в тяжёлом состоянии находится в больнице. Машина попала под направленный взрыв большой силы. Основная версия ДРГУ — Олег Царев (@OlegTsarov) August 6, 2016

Как сообщал УНИАН, о взрыве в авто Плотницкого стало известно утром 6 августа из российских СМИ. Тогда сообщалось о двух раненых, однако не указывалось, есть ли в их числе Плотницкий.