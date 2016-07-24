Генштаб обнародовал уникальное видео освобождения Торецка от российских оккупантов

Соответствующая запись обнародована на официальной странице Генштаба в Facebook в воскресенье, 24 июля.

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«21 июля 2014 года сводные подразделения Сил специальных операций Украины, проведя молниеносную спецоперацию, освободили от российских оккупантов шахтерский город Торецк ( бывший Дзержинск). 33 бойца плюс 8 спецназовцев из группы прикрытия на протяжении почти 8 часов героически сдерживали наступление боевиков», - говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что «спецназовцы удержали оборону, и уже к вечеру украинские войска получили полный контроль над городом, и подняли над ним Государственные Флаги».

Напомним, со времени освобождения города правоохранители задержали 53 участника незаконных вооруженных формирований.