Подрыв автомобиля главаря "ЛНР": Тука озвучил четыре версии покушения на Плотницкого
Замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука назвал четыре возможные версии покушения на главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам Туки, такой "финал" для Плотницкого он прогнозировал еще 3-4 недели назад.
"Свои. Известно, что Плотницкий нещадно грабил оккупированную часть Луганской области. Конечно, у него были и конкуренты среди местных "революционеров". Вполне вероятно, что ликвидация - результат внутренней конкурентной борьбы", - считает Тука.
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При этом он не исключил, что к покушению может быть причастен главарь "ДНР" Александр Захарченко.
"Соседи. "Дорогой сосед" Захарченко откровенно конкурировал с Плотницким относительно распределения сфер влияния и финансовых потоков. Доходило до попыток устанавливать местные "таможни" и налоги. Возможно, именно люди Захарченко решили убрать "соседа", чтобы на его место продвинуть своего человека", - написал Тука.
Также, Тука допускает, что к покушению на Плотницкого может быть причастен "старший брат" в лице России.
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"Анализируя схожие события в других странах мира, стоит отметить, что, в подавляющем большинстве, одиозные фигуры долго не живут. Выполнив свое дело в начале конфликта, они становятся ненужными (иногда - опасными) для закулисных режиссеров. Во-первых, они слишком много знают. Во-вторых, они - слишком одиозные, следовательно, не подходят для переговорных процессов по примирению. Такая судьба постигла одиозных главарей на Балканах, в Чечне и в Грузии", - заявил замминистра.
К взрыву автомобиля Плотницкого могут быть причастны и украинские специалисты, считает Тука.
"Наши. Последний сценарий - результат успешной работы наших специалистов. Это могут быть как контролируемые правительством спецслужбы, так и "народные мстители". Ведь среди луганчан немало людей, которые не хотят забыть про ту кровь своих друзей и родственников, которую пролили террористы. Убежден в том, что такие "полеты в космос" ожидают еще многих главарей террористов", - добавил чиновник.
Как сообщал УНИАН, сегодня бывший народный депутат от Партии регионов Олег Царев сообщил, что Плотницкий находится в больнице в тяжелом состоянии из-за подрыва автомобиля.
По сообщению российских СМИ, взрыв произошел утром в Луганске. Позже советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит подтвердил информацию о покушении Плотницкого.
У боевиков поспешили возложить ответственность на "украинских диверсантов", однако пресс-секретарь Администрации президента Александр Мотузяник заявил в ходе сегодняшнего брифинга, что украинская сторона не причастна к покушению на Плотницкого.