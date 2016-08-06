Подрыв автомобиля главаря "ЛНР": Тука озвучил четыре версии покушения на Плотницкого

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Туки, такой "финал" для Плотницкого он прогнозировал еще 3-4 недели назад.

"Свои. Известно, что Плотницкий нещадно грабил оккупированную часть Луганской области. Конечно, у него были и конкуренты среди местных "революционеров". Вполне вероятно, что ликвидация - результат внутренней конкурентной борьбы", - считает Тука.

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При этом он не исключил, что к покушению может быть причастен главарь "ДНР" Александр Захарченко.

"Соседи. "Дорогой сосед" Захарченко откровенно конкурировал с Плотницким относительно распределения сфер влияния и финансовых потоков. Доходило до попыток устанавливать местные "таможни" и налоги. Возможно, именно люди Захарченко решили убрать "соседа", чтобы на его место продвинуть своего человека", - написал Тука.

Также, Тука допускает, что к покушению на Плотницкого может быть причастен "старший брат" в лице России.

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"Анализируя схожие события в других странах мира, стоит отметить, что, в подавляющем большинстве, одиозные фигуры долго не живут. Выполнив свое дело в начале конфликта, они становятся ненужными (иногда - опасными) для закулисных режиссеров. Во-первых, они слишком много знают. Во-вторых, они - слишком одиозные, следовательно, не подходят для переговорных процессов по примирению. Такая судьба постигла одиозных главарей на Балканах, в Чечне и в Грузии", - заявил замминистра.

К взрыву автомобиля Плотницкого могут быть причастны и украинские специалисты, считает Тука.

"Наши. Последний сценарий - результат успешной работы наших специалистов. Это могут быть как контролируемые правительством спецслужбы, так и "народные мстители". Ведь среди луганчан немало людей, которые не хотят забыть про ту кровь своих друзей и родственников, которую пролили террористы. Убежден в том, что такие "полеты в космос" ожидают еще многих главарей террористов", - добавил чиновник.

Как сообщал УНИАН, сегодня бывший народный депутат от Партии регионов Олег Царев сообщил, что Плотницкий находится в больнице в тяжелом состоянии из-за подрыва автомобиля.

По сообщению российских СМИ, взрыв произошел утром в Луганске. Позже советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит подтвердил информацию о покушении Плотницкого.

У боевиков поспешили возложить ответственность на "украинских диверсантов", однако пресс-секретарь Администрации президента Александр Мотузяник заявил в ходе сегодняшнего брифинга, что украинская сторона не причастна к покушению на Плотницкого.