На Донбассе местное население устроило самосуд над российскими оккупантами – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

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«Ввиду увеличения числа обстрелов российскими оккупационными войсками жилых кварталов населенных пунктов временно оккупированных территорий востока Украины, как провокационных, так и ложных, а также отсутствия реакции российского командования на жалобы, местное население все чаще прибегает к самосуду и мести в отношении российских оккупантов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 августа этого года, в результате ошибочного обстрела собственной территории военнослужащими одного из артиллерийских подразделений 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 армейского корпуса (Донецк) ВС РФ в собственной квартире погиб местный житель н.п.Ясиноватая, а его жена получила тяжелые ранения.

Из-за нежелания командования российского корпуса провести объективное расследование и выплатить денежные компенсации пострадавшим, 2 августа их родственники совершили умышленный наезд грузовым автомобилем на группу военнослужащих минометной батареи 1 мотострелкового батальона 5 омсбр, в результате чего травмированы заместитель командира батареи боевиков Миляев Олег Алтиевич (13.08.1968 г.н.) и наводчик Муллахметов Рашид Максудович.