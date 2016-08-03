Кадиевка могла стать жертвой провокации боевиков - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Накануне заседания трехсторонней контактной группы в формате Минских переговоров с целью обвинить Украину в очередном обстреле населенных пунктов, которые временно находятся под контролем самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР, члены незаконных вооруженных формирований ОРДО/ОРЛО в ночь с 1 на 2 августа 2016 года устроили провокационный обстрел, который привел к разрушению жилых домов и инфраструктуры города Кадиевка (Стаханов) Луганской области. Для этого они использовали 82-мм минометы", - говорится в сообщении.

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По данным украинской стороны СЦКК, обстрелы боевики осуществляли хаотично, скорее всего с борта машины, с разных направлений, что привело к значительному разбрасыванию боеприпасов.

Как сообщал УНИАН, ситуация в районе проведения АТО остается сложной, боевики вчера, 2 августа, 28 раз обстреляли украинских военных.