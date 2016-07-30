Боевики за сутки выпустили 110 мин по украинским позициям на Донецком направлении

Пророссийские боевики за минувшие сутки выпустили по украинским позициям на Донецком направлении 110 мин различного калибра.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его данным, за минувшие сутки на Донецком направлении активные боевые действия развернулись на Светлодарской дуге (поселок Луганское) и на участке фронта Авдеевка-Пески. На всех этих рубежах оккупанты интенсивно использовали тяжелое вооружение. Огонь велся в течение всего темного времени суток, а также несколько раз днем. Наиболее длительные обстрелы из тяжелого вооружения произошли в Невельском и Песках. Также несколько провокаций противника произошли вчера под Горловкой.

«Всего за минувшие сутки на Донецком направлении зафиксировано 23 вражеских обстрела, 11 из них – из тяжелого вооружения», - отметил Лысенко.

На Луганском направлении оккупанты нарушали режим тишины только с 19-ти до 24-х часов, остаток дня там было спокойно. Спикер АТО отметил, что прежде всего это связано с полетом беспилотника от миссии ОБСЕ в районе города Счастье в первой половине дня.

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Основные боевые действия развернулись в Попаснянском районе, когда оккупанты после 19 часов начали обстрелы сразу нескольких украинских позиций. Примерно в это же время незаконные вооруженные формирования совершили провокации на других участках фронта, в частности в Лопаскино и Золотом.

«Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 16 вражеских обстрелов, 4 из них – из тяжелого вооружения», - добавил Лысенко.

Между тем, на Мариупольском направлении за прошедшие сутки наиболее неспокойно было в Красногоровке. В течение 2,5 часов противник выпустил по украинским позициям более 70 мин. Кроме того, враг регулярно нарушал режим тишины в Марьинке, Старогнатовке, Гранитном, Водяном, но при этом тяжелое вооружение там не применялось.

«Всего на Мариупольском направлении произошло 13 вражеских обстрелов, 1 из них – минометный», - сказал Лысенко.

Кроме того, он добавил, что вчера противник продолжал вести воздушную разведку, запустив 2 БПЛА на Донецком и на Мариупольском направлениях.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российские оккупационные войска 52 раза открывали огонь по подразделениям сил АТО.