В сети опубликовали фото последствий нового обстрела боевиками Авдеевки

03:52, 26 июля 2016
Война
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Накануне боевики обстреляли из артиллерийских установок жилой район Авдеевки, в результате чего были повреждены шесть частных домов.

Авдеевка / НПУ

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Отмечается, что боевики открыли огонь по жилому сектору Авдеевки около 17:00.

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"Террористы нанесли минометный удар по жилому сектору Авдеевки, район улицы Тургенева. В результате обстрела многочисленным разрушениям подверглись частные домовладения. Мины легли на проезжую часть улицы. Информации о раненых и убитых мирных граждан пока нет", - говорится в сообщении.

Авдеевка / НПУ
Авдеевка / НПУ
Авдеевка / НПУ

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