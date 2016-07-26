В сети опубликовали фото последствий нового обстрела боевиками Авдеевки

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Отмечается, что боевики открыли огонь по жилому сектору Авдеевки около 17:00.

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"Террористы нанесли минометный удар по жилому сектору Авдеевки, район улицы Тургенева. В результате обстрела многочисленным разрушениям подверглись частные домовладения. Мины легли на проезжую часть улицы. Информации о раненых и убитых мирных граждан пока нет", - говорится в сообщении.