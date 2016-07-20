В результате обстрела боевиками КПВВ "Станица Луганская" ранен военный
В результате обстрела боевиками контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» сегодня, 20 июля, ранен украинский военный.
Как сказано в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, 20 июля боевики из 82-мм минометов, гранатометов разных типов и крупнокалиберных пулеметов стреляли в направлении КПВВ «Станица Луганская».
В результате обстрела один военнослужащий получил легкое осколочное ранение.
За минувшие сутки боевики из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов открывали огонь в направлении села Новозвановка Попаснянского района.
Вместе с тем террористы из БМП, гранатометов различных типов и зенитной установки обстреливали позиции украинских военнослужащих вблизи села Новоалександровка.
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«Обстрел со стороны вооруженных бандформирований имеют систематический характер. Более того, мы констатируем, что в последнее время ситуация на линии разграничения обостряется. Но наши воины беспрекословно придерживаются Минских договоренностей и огонь открывают только в ответ в случае критически тяжелых ситуаций», - отметил заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российские оккупационные войска 54 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.