В результате обстрела боевиками КПВВ "Станица Луганская" ранен военный

Как сказано в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, 20 июля боевики из 82-мм минометов, гранатометов разных типов и крупнокалиберных пулеметов стреляли в направлении КПВВ «Станица Луганская».

В результате обстрела один военнослужащий получил легкое осколочное ранение.

За минувшие сутки боевики из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов открывали огонь в направлении села Новозвановка Попаснянского района.

Вместе с тем террористы из БМП, гранатометов различных типов и зенитной установки обстреливали позиции украинских военнослужащих вблизи села Новоалександровка.

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«Обстрел со стороны вооруженных бандформирований имеют систематический характер. Более того, мы констатируем, что в последнее время ситуация на линии разграничения обостряется. Но наши воины беспрекословно придерживаются Минских договоренностей и огонь открывают только в ответ в случае критически тяжелых ситуаций», - отметил заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российские оккупационные войска 54 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.