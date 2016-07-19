В Авдеевке в результате обстрела боевиков погиб 19-летний парень

Данные о происшествии поступили в Авдеевское отделение полиции от медиков «скорой помощи», сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

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Отмечается, что под огонь боевиков попала ул. Лермонтова - частный сектор, расположенный примерно в 200 м от линии боевых действий.

На место прибыла следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции. Правоохранители документируют последствия обстрела.

"Парень 1997 года рождения погиб на собственном дворе около 16.00, пуля попала в голову", - цитирует отдел коммуникации начальника Авдеевского ОП Анатолия Ковальчука.

Согласно сообщению, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.