Ситуация в зоне АТО обостряется, боевики снова применили запрещенное оружие - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, «ситуация в районе проведения АТО остается неспокойной и имеет признаки обострения».

Читайте такжеЗа два дня в зоне АТО при обстрелах боевиков ранены 4 мирных жителейПо данным штаба, на Донецком направлении российские оккупационные войска из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов вели огонь по опорным пунктам сил АТО в Песках, минометы калибра 120 мм и гранатометы применили в Майорске. Опорные пункты Вооруженных сил Украины в Зайцево и Опытном боевики неоднократно обстреливали из 82 мм минометов, по Авдеевке били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а под Новгородским задействовали БМП и зенитную установку, говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении оккупанты открывали огонь из 120 мм минометов по украинским укреплениях в Марьинке, Красногоровке и Старогнатовке, а вблизи Гнутово и Гранитного применили стрелковое оружие.

На Луганщине боевики вели минометный огонь по опорным пунктам украинских военных в районе Новоалександровки.