В зоне АТО за сутки ранены трое украинских военных

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранены трое украинских военных.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб. Однако трое наших боевых побратимов получили ранения. Это произошло на Мариупольском направлении вследствие вражеских обстрелов", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе террористы 77 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских военных, из них 37 - на Мариупольском, 31 - на Донецком и 9 - на Луганском направлениях.