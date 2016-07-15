Военные будут сбивать все беспилотники в зоне проведения "Летней грозы"

Об этом сообщили в Генштабе Украины на Facebook-странице.

"Информируем: в районе проведения учений над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, Генштаб предупреждает, что лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности.

Ранее в украинской разведке прогнозировали увеличение в дальнейшем использования боевиками беспилотных летательных аппаратов для бомбардировки позиций сил АТО в связи с разработкой в Москве нового ударного беспилотника.