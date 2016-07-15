В зоне АТО за сутки один украинский военный погиб, четверо ранены

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения", - сказал он.

Андрей Лысенко уточнил, что один боец погиб в районе Марьинки в результате минометного обстрела, а двое - получили ранения. Еще двое военных были ранены в районе Авдеевки и Зайцево в результате обстрела из автоматического гранатомета.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО один военный погиб, еще шестеро получили ранения.