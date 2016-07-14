За сутки в зоне АТО один военный погиб, шестеро получили ранения

13:11, 14 июля 2016
Война
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За минувшие сутки в зоне АТО вследствие боевых действий один военный погиб, четверо получили ранения. Еще двое военных были ранены в результате подрыва на взрывном устройстве.

facebook.com/theministryofdefence.ua/

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения. Кроме того, еще двое военнослужащих получили ранения вследствие подрыва на взрывном устройстве - растяжке", - сказал Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный и еще четверо бойцов получили ранения.

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