С полуночи в зоне АТО зафиксирован 21 обстрел позиций украинских армейцев – штаб АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Мариупольском направлении российские оккупационные войска из 152- и 122-мм артиллерии накрывали позиции украинских военных в Красногоровке. Также из 152-мм артустановок и минометов калибра 120 мм боевики обстреляли украинских воинов в Марьинке. По Широкино и Новотроицкому враг применил гранатометы, по Старогнатовке - крупнокалиберные пулеметы и бронетехнику, а под Гранитным - стрелковое оружие.

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На Донецком направлении после относительно спокойной ночи российские оккупанты открывали огонь из 82-мм минометов по укреплениям в Опытном. Защитников Авдеевки боевики обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи шахты Бутовка задействовали БМП.

В Луганской области по опорным пунктам сил АТО в районе Новоалександровки террористы вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а по Троицкому стрелял вражеский снайпер.

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО вследствие боевых действий один военный погиб, четверо получили ранения. Еще двое военных были ранены в результате подрыва на взрывном устройстве.