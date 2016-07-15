Контактная группа продолжит согласование документа о разведении сил на Донбассе – Олифер

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, только что состоялась видеоконференция Трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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«Во время скайп-встречи заслушали отчёт рабочей подгруппы по безопасности. Договорились продолжить работу по досогласованию рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на Донбассе», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске состоялась встреча подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.