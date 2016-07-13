Сайдик: 14 июля планируется утвердить разведение сил на трех участках на Донбассе

Об этом он сообщил сегодня в Минске, сообщает БЕЛТА.

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"Сегодня прошли встречи всех четырех рабочих групп. Участники рабочей группы по безопасности продолжили рассмотрение основных вопросов о принципах разведения сил. Эта рабочая группа еще продолжит свою работу сегодня вечером и, возможно, завтра. Ее руководитель надеется подготовить для подписания Трехсторонней контактной группой документ по трем участкам. Мы планируем подписание документа завтра в формате видеоконференции. Следует однако отметить, что в последние дни появились определенные трудности в практической подготовке рекомендаций по разведению сил, поскольку специалистам накануне отказали в посещении участков, где планируется разведение сил", - сказал Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ с сожалением отметил, что положение дел на линии соприкосновения не такое хорошее, как хотелось бы.

"Руководитель группы по вопросам безопасности отметил, что число жертв среди гражданского населения увеличивается. Я считаю, что это очень грустно, и призываю стороны не допускать такого развития событий в дальнейшем", - добавил Сайдик.