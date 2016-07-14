Боевики 72 раза обстреляли позиции сил АТО, "наиболее горячо" было на Мариупольском направлении - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Запрещенную минскими соглашениями артиллерию калибра 152 мм боевики использовали по позициям сил АТО в Марьинке и 122-мм самоходные установки - в Красногоровке.

Читайте такжеБоевики не дали никакого ответа на предложения Киева об обмене заложниками – Геращенко

ИЗ 120-мм минометов террористы открывали огонь по Старогнатовке, Богдановке, Новогригорьевке, Водяному, Широкино, Марьинке и Красногоровке.

На Донецком направлении зафиксировано 30 случаев ведения огня противником.

Читайте такжеВ АП рассказали о горячих точках на Донбассе: более 200 мин боевики выпустили в районе Авдеевской промзоны и Горловки

Из 122-мм артиллерии боевики обстреливали Опытное и Пески, а 120-мм минометы боевики применили в Авдеевке и Зайцево. Также по укреплениям сил АТО в этих населенных пунктах оккупанты стреляли из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На Луганщине боевики 5 раз открывали огонь по силам АТО.

В частности, в Новотошковке стреляли из 82-мм минометов и зенитной установки, а вблизи Станицы Луганской - из гранатометов различных систем.

Подразделения сил АТО полностью контролируют ситуацию по всей линии разграничения, отмечают в штабе АТО.