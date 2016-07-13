Сегодня на Донбассе определят горячие точки - новую линию разграничения (видео)

Об этом заявил экс-председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает Еспресо.TV.

"Первоочередная задача - это прекращение огня и проведение мероприятий по установлению тех горячих точек, где нужно установить резкий, но четкий мир. Первоочередные три точки: Авдеевка, Мариупольское направление, Пески. Это те точки, где есть острая угроза эскалации конфликта", - сказал он.

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Также, по словам Маломужа, еще есть 12 потенциально опасных точек, среди них - Станица Луганская и все Луганское направление.

Ранее Управление по координации гуманитарных вопросов заявляло, что ситуация на Донбассе имеет тренд к ухудшению, поскольку стороны конфликта пытаются отвоевать территории буферной зоны, таким образом приближаясь друг к другу в течение двух последних недель.