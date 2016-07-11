Боевики активизировались по всей линии разграничения: 94 обстрела за сутки – штаб

Российские оккупационные войска 94 раза открывали огонь по позициям подразделений сил АТО. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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"Больше всего, 48 обстрелов зафиксировано на Донецком направлении. Из запрещенной Минскими соглашениями 152 мм артиллерии противник бил по нашим укреплениям в Новгородской, а из 122 мм самоходных установок – в Николаевке Второй. 120 мм минометы оккупантов накрывали позиции наших бойцов в Майорске, Песках, Авдеевке, Новгородском и Троицком", - отмечают в штабе.

Отмечается, что на Мариупольском направлении враг 29 раз нарушал режим прекращения огня. В частности, из 120 мм минометов обстрелял украинские опорные пункты в Талаковке, Водяном, Новогригорьивке и Марьинке. Минометы калибра 82 мм противник применил вблизи Широкино, Красногоровки, Гнутово и Марьинки.

"Также на Донетчине российские оккупанты вели огонь из гранатометов, бронетехники, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - добавили в пресс-центре АТО.

"На Луганщине враг 17 раз вел как хаотичный, так и прицельный огонь из различных видов оружия. 16 снарядов из запрещенной 122-мм артиллерии противник выпустил по нашим позициям в Новоалександровке и 14 в Новозвановке", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в течение вчерашнего дня боевики 41 раз обстреляли опорные пункты украинских военных.