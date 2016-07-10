Ситуация в зоне АТО: на Донецком направлении самой горячей точкой остается Авдеевская промзона

За прошедшие сутки в Луганской области боевики снизили интенсивность обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, на Мариупольском направлении, вблизи Авдеевки, Горловки и на Светлодарской дуге обстрелы не утихают.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"На Луганщине интенсивность обстрелов со стороны бандформирований, поддерживаемых Россией, снизилась. Вчера ночью боевики применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по украинским позициям возле Станицы Луганской. В течение дня враг стрелял по соседней Новоалександровке и Новозвановке", - сказал Лысенко.

По его словам, на Донецком направлении самой горячей точкой остается Авдеевская промзона, где боевики выпустили 104 мины из минометов калибром 82 и 120 мм. Почти каждый минометный обстрел боевиков сопровождался прицельным обстрелом украинских позиций из других типов оружия - гранатометов, пулеметов и стрелкового.

"Не утихают обстрелы и на Светлодарской дуге. Боевики открывали огонь по позициям сил АТО из тяжелого вооружения, в частности из пушек 122 мм, минометов, а также бронетехники", - сказал Лысенко.

Кроме того, неспокойно остается в районе Горловки, а на Мариупольском направлении обстрелы продолжаются почти по всей линии фронта.

Лысенко также добавил, что украинская военная разведка зафиксировала создание мобильных минометных групп боевиков на машинах, собираются обстреливать собственные позиции и жилые кварталы для дискредитации Вооруженных сил Украины и создания сюжетов для российских пропагандистов. При этом Лысенко подчеркнул, что Украина неукоснительно соблюдает Минские договоренности и нормы международного права по обеспечению жизни мирных жителей, проживающих на линии соприкосновения.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российские оккупационные войска 51 раз открывали огонь по подразделениям Вооруженных сил Украины, погибли трое украинских военных, еще 16 получили ранения.