За сутки в зоне АТО погибли 3 военных, 16 ранены

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли трое украинских военных, еще 16 получили ранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки трое украинских военнослужащих погибли, еще 16 получили ранения", - сказал Лысенко.

По его словам, силы АТО понесли потери в результате боев на Донецком направлении.

Из раненых, как уточнил Андрей Лысенко, восемь бойцов получили контузию в результате обстрела в районе Луганского.

Кроме того, по словам Лысенко, за сутки ликвидировано двух боевиков, еще пятеро были ранены.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российские оккупационные войска 51 раз открывали огонь по подразделениям Вооруженных сил Украины.

В частности, 24 обстрела зафиксированы на Донецком, 22 на Мариупольском и 5 на Луганском направлениях.