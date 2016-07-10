Боевики активизировались на всех направлениях: 51 обстрел позиций сил АТО

В течение минувших суток, 9 июля, боевики совершили 51 обстрел по позициям украинской армии из запрещенного Минскими соглашениями оружия, огонь велся на всех направлениях фронта, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"В частности, 24 обстрела зафиксированы на Донецком, 22 на Мариупольском и 5 на Луганском направлениях", - говорится в сообщении.

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Из 122 мм артиллерии представители незаконных вооруженных формирований атаковали окрестности Луганского и Травневого в Донецкой области. А в районе Новоселовки Второй, Авдеевки, Дачи и Луганского враг применил 120-мм миномет. Из гранатометов и стрелкового оружия противник стрелял по Новгородскому, Зайцевому и Авдеевке.

На Мариупольском направлении враг сосредоточил свои удары в районе Широкино: здесь зафиксированы обстрелы из 120 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Под Чермаликом и Красногоровкой террористы атаковали украинских бойцов из 82 мм минометов и бронетехники.

Кроме того, в районе Марьинки, Талаковки и Новотроицкого работал снайпер боевиков.

На Луганском направлении вблизи Станицы Луганской и Новоалександровки враг применил гранатометы различного калибра, а под Новозвановкой – крупнокалиберные гранатометы.