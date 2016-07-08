В зоне АТО боевики вели обстрелы украинских позиций на всех направлениях - штаб

Об этом пресс-центр штаба АТО информирует в сводке по состоянию на 18.00.

В частности, 10 обстрелов зафиксировано на Донецком направлении, 8 - на Мариупольском и 1 - на Луганском.

На Донецком направлении под вражеские обстрелы из 120-мм минометов попали украинские воины в Майорске и Троицком. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты били по Авдеевке, Пескам и Луганскому, а зенитные установки противник применил вблизи Опытного.

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На Мариупольском направлении российские оккупанты обстреляли опорные пункты сил АТО в Старогнатовке из минометов калибра 120 мм. В Широкино и Марьинке по украинским воинам враг стрелял из гранатометов и стрелкового оружия, а возле Новогригорьевки - из БМП. Также вблизи Марьинки активизировались вражеские снайперы.

В Луганской области огонь велся по защитникам Станицы Луганской из подствольных гранатометов.

Как сообщал УНИАН ранее, за сутки в результате боевых действий на Донбассе двое украинских военных погибли и восемь получили ранения. Военнослужащие погибли в Лопаскиному в результате подрыва микроавтобуса на фугасе.