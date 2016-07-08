В ОБСЕ сообщили, что возле Широкино и Коминтерново так много не стреляли с сентября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

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«На прошлой неделе мы были свидетелями очень резкого увеличения количества нарушений и вообще уровня насильственных действий. И общее количество взрывов, которые были зафиксированы миссией, втрое увеличилось по сравнению с прошлой неделей и достигла более чем 3 тысяч случаев», - сказал он.

По его словам, эскалация четко прослеживалась вдоль линии разграничения, вдоль линии Светлодарск – Дебальцево.

Хуг уточнил, что вдоль дороги Светлодарск-Дебальцево зафиксировано 700% увеличение числа нарушений режима тишины в сравнении с прошлой неделей, на западной и северной окраине Горловки рост составил 60%.

Также, по его словам, 373 обстрелы зафиксированы в районе Широкиного и Коминтернова – это самый высокий показатель с сентября прошлого года.

Кроме того, добавил Хуг, наиболее горячей точкой остается треугольник Авдеевка – Ясиноватая – Донецкий аэропорт, там зафиксирована треть всех нарушений режима прекращения огня, рост составил 80%.