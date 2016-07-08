На Донетчине боевики из гранатометов, БМП, зенитных установок обстреляли позиции сил АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "На донецком направлении зафиксировано 30 случаев ведения огня. По опорным пунктам рядом с Авдеевкой оккупанты применили 122-мм артиллерию. Также, в районе Авдеевки, Зайцево Луганского и Новоселовки второй противник вел огонь из минометов калибра 120 мм", - отметили в пресс-центре.

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На мариупольском направлении враг 25 раз открывал огоньпо нашим опорным пунктам. "В частности, под Талаковкой - с 120 и 82 мм минометов. Под вражеские обстрелы попали наши воины в Широкино, Марьинке, Старогнатовке, Красногоровке, Славном. На Донетчине по украинских войсках оккупанты также стреляли из гранатометов, БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

"В Луганской области зафиксирован минометный обстрел вблизи Новоалександровки", - подытожили в пресс-центре.