Военные вновь несут потери на Донбассе: за сутки двое погибших, восемь раненых

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий двое украинских военных погибли и шестеро получили ранения. Кроме того, еще двое солдат получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве", - сказал он.

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Лысенко уточнил, что военнослужащие погибли в Лопаскино в результате подрыва микроавтобуса на фугасе.

"Что касается раненых... Двое – в Луганском вследствие минометных обстрелов, один – в Зайцево. Это был вражеский обстрел. В Авдеевке ранения получили двое военных и еще один получил ранение на позиции шахты Бутовка. Двое военных подорвались на взрывном устройстве в Каменке", - сообщил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области сегодня утром, 8 июля, погибли двое военных Вооруженных сил Украины, подорвавшись на фугасе.