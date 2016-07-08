Военные вновь несут потери на Донбассе: за сутки двое погибших, восемь раненых
За сутки в результате боевых действий на Донбассе двое украинских военных погибли и восемь получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки вследствие боевых действий двое украинских военных погибли и шестеро получили ранения. Кроме того, еще двое солдат получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве", - сказал он.
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Лысенко уточнил, что военнослужащие погибли в Лопаскино в результате подрыва микроавтобуса на фугасе.
"Что касается раненых... Двое – в Луганском вследствие минометных обстрелов, один – в Зайцево. Это был вражеский обстрел. В Авдеевке ранения получили двое военных и еще один получил ранение на позиции шахты Бутовка. Двое военных подорвались на взрывном устройстве в Каменке", - сообщил Лысенко.
Как сообщал УНИАН, в Луганской области сегодня утром, 8 июля, погибли двое военных Вооруженных сил Украины, подорвавшись на фугасе.