В Луганской области двое военных подорвались на управляемом фугасе

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, в районе села Лопаскино Новоайдарского района области двое украинских военнослужащих подорвались на управляемом фугасе, который был заложен вражеской диверсионной группой. В результате взрыва оба военных погибли.

Читайте такжеПод Мариуполем украинские военные подорвались на мине, есть жертва - волонтеры

Также утром террористы обстреляли из подствольного гранатомета контрольный пункт пропуска "Станица Луганская".

Всю минувшую ночь по позициям военных у села Новозвановка Попаснянского района боевики вели огонь из гранатомета и стрелкового оружия.