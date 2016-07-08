В Луганской области двое военных подорвались на управляемом фугасе
12:19, 08 июля 2016Война
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В Луганской области сегодня утром, 8 июля, погибли двое военных Вооруженных сил Украины, подорвавшись на фугасе.
В Луганской области из-за подрыва на фугасе погибли двое военных / Фото УНИАН
Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, в районе села Лопаскино Новоайдарского района области двое украинских военнослужащих подорвались на управляемом фугасе, который был заложен вражеской диверсионной группой. В результате взрыва оба военных погибли.
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Также утром террористы обстреляли из подствольного гранатомета контрольный пункт пропуска "Станица Луганская".
Всю минувшую ночь по позициям военных у села Новозвановка Попаснянского района боевики вели огонь из гранатомета и стрелкового оружия.
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