Боевики с минометов вели огонь по укреплениям сил АТО в Широкино

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО. «На Донецком направлении эпицентром боевых действий стал поселок Луганское. Здесь захватчики трижды обстреляли наши позиции из 120-мм минометов, а впоследствии задействовали и противотанковый ракетный комплекс. Также запрещенные Минскими соглашениями 120-мм минометы оккупанты использовали возле Троицкого. Из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по Авдеевке, из БМП - по Опытному и гранатометов по шахте Бутовка», - говорится в сообщении.

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На Мариупольском направлении российские оккупанты из 82-мм минометов вели огонь по укреплениям сил АТО в Широкино. Из гранатометов обстреляли Марьинку, а стрелковое оружие применили возле Водяного, Березового и Богдановки.

В Луганской области террористы вели минометный огонь по украинским воинам возле Новоалександровки.