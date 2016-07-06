В СНБО назвали одну из вероятных причин военного обострения на Донбассе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом шла речь во время их встречи сегодня в Киеве.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что президент РФ "выстраивает опасную тоталитарную модель управления", и поэтому для него "экономический рост России не столь важен, как военные победы, что может быть еще одной причиной военного обострения на востоке Украины".

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Также Турчинов выразил благодарность правительству Норвегии за последовательную поддержку Украины и подчеркнул, что сегодня важно не допустить отмены санкций в отношении России.

"Очень важно, чтобы санкции продолжались и усиливались, поскольку это единственный мирный механизм, способный остановить дальнейшую милитаризацию Российской Федерации", - добавил он.

Ранее Турчинов заявлял, что на оккупированной территории Донбасса действуют 1-й и 2-й армейские корпуса, при этом весь командный состав — кадровые российские офицеры, а больше половины личного состава — российские наемники и контрактники.