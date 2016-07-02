За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, двое ранены
В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки погиб один украинский военный, двое получили ранения.
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. «За минувшие сутки вследствие боевых действий один военнослужащий погиб, двое получили ранения», - сказал он и добавил, что потери были понесены на Донецком направлении.
Читайте такжеБоевики из минометов и гранатометов обстреляли позиции сил АТО возле АвдеевкиПо словам Андрея Лысенко, потери врага вчера составили 5 убитых и 7 раненных оккупантов.
«Наибольшие потери враг понес из состава так называемого 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, который дислоцируется в Новоазовске и действует на Мариупольском направлении», - отметил Лысенко.
Он сообщил, что на Донецком направлении противник активно применяет минометы по всей линии соприкосновения. Всего на этом направлении было зафиксировано 28 вражеских обстрелов, 12 из которых с применением тяжелого вооружения.
«Боевые действия значительно интенсифицировались после 18 часов буквально по всему фронту от Зайцево до авдеевской промзоны начались масштабные перестрелки между силами антитеррористической операции и противником», - подчеркнул Лысенко.
«По информации главного управления разведки Министерства обороны Украины на Донбасс прибыло военное подразделение из состава 331 парашютно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии вооруженных сил Российской Федерации с местом дислокации Кострома», - добавил он.
Андрей Лысенко отметил, что российские десантники будут привлекаться к диверсионно-разведывательным действиям на участке фронта Луганское-Красногоровка.
Также, по оперативным данным, остается неизменной обстановка на Мариупольском направлении, где оккупанты продолжают интенсивные обстрелы позиций украинских военных.
«За минувшие сутки было совершено 19 вражеских обстрелов, 5 из которых с применением минометов. По позициям украинских военных было выпущено почти 90 мин различного калибра. Вчера также был зафиксирован один пролет беспилотного летательного аппарата противника», - подытожил Лысенко.